Тедеско о мечте: «Хочу, чтобы после ухода из «Спартака» большинство говорило обо мне хорошо»

Главный тренер рассказал, какие бы вопросы задал себе с позиции журналиста.

– Какой вопрос Тедеско-журналист задал бы Тедеско-тренеру?

– Я бы спросил о философии «Спартака». Вы же видите, сколько молодых игроков у нас в команде: Максименко, Маслов, Умяров. Мой вопрос: каким вы видите «Спартак» через пять лет? В каком направлении будет развиваться? Что станет с молодыми игроками?

– А какие вопросы задали бы себе после игры?

– Допустим, после матча с «Рубином» (2:0) я бы спросил: что вы поменяли после красной карточки Маслова? Каким был прессинг «Спартака»? Как строили игру: хотели забить через фланги или через центр? Такие детали захочет раскрыть любой открытый тренер, я как раз открытый и люблю поговорить о футболе.

– Есть ли у вас вопросы болельщикам? Все ли понимаете?

– Ребята из клуба мне помогают. Например, легенде «Спартака» Игорю Нетто исполнилось 90 лет – рассказали о нем. Когда поют фанаты, я слышу «Вперед, «Спартак» и «Красно-белый». Если хочу уточнить, опять же спрашиваю у переводчика.

– Какая у вас мечта?

– Я не думаю о далеком будущем, не загадываю дальше, чем до следующего вечера. Но в футболе я бы хотел, чтобы после моего ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо. Именно большинство. Все – невозможно, – сказал Тедеско.