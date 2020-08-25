«Барса» не хочет отдавать Дембеле в аренду «МЮ» и готова продать его. Француз согласен только на полноценный трансфер

пытается подписать полузащитника «Барселоны» .

Однако, по данным Mundo Deportivo, ни каталонский клуб, ни сам француз не поддерживают вариант с арендой игрока в «Юнайтед», а это единственный вариант осуществления сделки, который рассматривают манкунианцы.

готова лишь продать француза. Дембеле также согласен перейти в «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе.

Сообщалось, что каталонцы готовы расстаться с футболистом за 50-60 млн евро.

Футболист перешел в «Барсу» из «Боруссии» в 2017 году. За него заплатили около 130 миллионов евро.

В Каталонии Дембеле страдал от травм – за три года он получил семь мышечных повреждений. 27 сентября он сыграл за «Барсу» в официальном матче впервые за 10 месяцев.

Несколько дней назад сообщалось, что игрок опоздал на тренировку команды.

Со статистикой 23-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.