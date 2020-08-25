«Барса» не хочет отдавать Дембеле в аренду «МЮ» и готова продать его. Француз согласен только на полноценный трансфер

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле Футбол

«Манчестер Юнайтед» пытается подписать полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле.

Однако, по данным Mundo Deportivo, ни каталонский клуб, ни сам француз не поддерживают вариант с арендой игрока в «Юнайтед», а это единственный вариант осуществления сделки, который рассматривают манкунианцы.

«Барселона» готова лишь продать француза. Дембеле также согласен перейти в «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе.

Сообщалось, что каталонцы готовы расстаться с футболистом за 50-60 млн евро.

Футболист перешел в «Барсу» из «Боруссии» в 2017 году. За него заплатили около 130 миллионов евро.

В Каталонии Дембеле страдал от травм – за три года он получил семь мышечных повреждений. 27 сентября он сыграл за «Барсу» в официальном матче впервые за 10 месяцев.

Несколько дней назад сообщалось, что игрок опоздал на тренировку команды.

Со статистикой 23-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

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