Дембеле опоздал на тренировку «Барселоны». Куман требует приезжать на базу за час до занятия

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле опоздал на утреннюю тренировку команды в понедельник.
Новый главный тренер сине-гранатовых Роналд Куман ввел правило, согласно которому футболисты должны быть на клубной базе за час до начала занятия.
Начало тренировки было запланировано на 11:00, поэтому тренер ждал, что команда соберется в 10:00. Однако Дембеле приехал на базу только в 10:15.
Накануне «Барселона» обыграла «Вильярреал» в матче 3-го тура Ла Лиги (4:0) – эта игра стала для Дембеле первой официальной за 10 месяцев.
В прошлом году неоднократно сообщалось о регулярных опозданиях француза на тренировки «Барсы».
Дембеле достал «Барсу»: постоянно опаздывает, рубится в игры и забивает на тренировки