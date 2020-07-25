Дембеле опоздал на тренировку «Барселоны». Куман требует приезжать на базу за час до занятия

Теги Роналд Куман Барселона Ла Лига происшествия Усман Дембеле Футбол

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле опоздал на утреннюю тренировку команды в понедельник.

Новый главный тренер сине-гранатовых Роналд Куман ввел правило, согласно которому футболисты должны быть на клубной базе за час до начала занятия.

Начало тренировки было запланировано на 11:00, поэтому тренер ждал, что команда соберется в 10:00. Однако Дембеле приехал на базу только в 10:15.

Накануне «Барселона» обыграла «Вильярреал» в матче 3-го тура Ла Лиги (4:0) – эта игра стала для Дембеле первой официальной за 10 месяцев.

В прошлом году неоднократно сообщалось о регулярных опозданиях француза на тренировки «Барсы».

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