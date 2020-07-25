Дембеле опоздал на тренировку «Барселоны». Куман требует приезжать на базу за час до занятия

Вингер «Барселоны» опоздал на утреннюю тренировку команды в понедельник.

Новый главный тренер сине-гранатовых ввел правило, согласно которому футболисты должны быть на клубной базе за час до начала занятия.

Начало тренировки было запланировано на 11:00, поэтому тренер ждал, что команда соберется в 10:00. Однако Дембеле приехал на базу только в 10:15.

Накануне обыграла «Вильярреал» в матче 3-го тура (4:0) – эта игра стала для Дембеле первой официальной за 10 месяцев.

В прошлом году неоднократно сообщалось о регулярных опозданиях француза на тренировки «Барсы».

Дембеле достал «Барсу»: постоянно опаздывает, рубится в игры и забивает на тренировки