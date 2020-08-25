«Зениту» могут разрешить провести последний матч группы ЛЧ дома. Раньше было нельзя из-за климата

«Зенит», возможно, в следующем розыгрыше Лиги чемпионов проведет первый и последний матчи группового этапа дома.
В последние годы петербургский клуб начинал и завершал групповую стадию еврокубковых турниров гостевыми играми.
Это было связано с тем, что УЕФА считал «Зенит» клубом из северной Европы, и по климатическим условиям в декабре матч заключительного тура он принимать не мог.
Как сообщает «Матч ТВ», эта практика может измениться. Во-первых, на домашнем стадионе «Зенита» «Газпром Арене» имеется закрывающаяся крыша, которая позволяет комфортно проводить игры при любых погодных условиях. Во-вторых, на календарь группового этапа может повлиять ситуация с пандемией.
Окончательное решение будет принято после жеребьевки групповой стадии, которая пройдет 1 октября. «Зенит» попал в первую корзину.