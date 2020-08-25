Азмун готовится к матчу со «Спартаком». Врачи «Зенита» рассчитывают, что он восстановится

В воскресенье, 27 сентября, форвард наряду с другими футболистами команды побывал на базе в Удельной, где прошла восстановительная тренировка, сообщает «Спорт-Экспресс».

Врачи рассчитывают, что 25-летний иранец успеет восстановиться к поездке в Москву на матч 10-го тура со , встреча пройдет 3 октября. По крайней мере, нападающий начнет подготовку к этой игре.

Еще менее вероятно, что встречу со «Спартаком» пропустят защитники Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий, а также хавбек , замененные в игре 9-го тура чемпионата России с «Уфой» (6:0) из-за повреждений. Все трое в состоянии играть.