Геннадий Орлов: «Дзюбе сказали не поддерживать Кокорина, человека, которого посадили. Соболев, куда ты полез?»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о конфликте нападающего и форварда .

«У Дзюбы с Соболевым и нет конфликта. В интервью Савину спартаковец сказал, что Дзюба не прав, не поддержав вслух Кокорина. Но Артему тогда сказали, что ни в коем случае не надо поддерживать человека, которого посадили. Дзюба и Кокорин дружат, у них прекрасная связь.

Вдруг, посмотрев со стороны, Соболев решил, что Дзюба не прав. Ну откуда ты знаешь их взаимоотношения, Соболев? Куда ты полез? Как на кухне, где любую оценку дают.

Оттуда все и пошло. В футбольных кругах начали об этом говорить. И когда был матч «Спартака» с «Зенитом», Соболев что-то стал кричать Дзюбе, а Артем ответил», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

Соболева не взяли в сборную из-за плохих отношений с Дзюбой. Полная хроника конфликта