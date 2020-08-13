Орлов о «Спартаке»: «Что же у них такая дырявая оборона? И вы Жиго хотите натурализовать? Не та кандидатура»

Футбольный комментатор высказался об игре защитника .

«Жиго играет в паре с Джикией в центре защиты «Спартака». И какое место они в прошлом сезоне заняли? А за что отвечают два центральных защитника? За оборону своих ворот. Что же у них такая дырявая оборона? И вы Жиго хотите натурализовать для сборной России?

Жиго – авантюрист, что свойственно французам. Он здорово действует в подыгрыше, забивает головой – здесь молодец. Но его основное амплуа – защитник. У них оборона должна быть – цемент! И Джикия такие же ошибки допускает, оба с ошибками играют. Так что это не та кандидатура.

Вот был Вагнер Лав, его бы я натурализовал. Был Халк. Можно было натурализовать Витцеля, Кришито. Но Жиго!? Чем он вам нравится? Вот пусть «Спартак» проявит себя, и он там заиграет.

Я не знаю, как долго в «Спартаке» продержится немец Тедеско, но игра Жиго не похожа на игру стабильных и сильных немецких защитников», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».