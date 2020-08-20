«Зенит» контактировал с де Паулем. «Удинезе» хочет за хавбека 35 млн евро (Даниэле Лонго)

продолжает поиски полузащитника.

Клуб из Санкт-Петербурга контактировал с хавбеком Родриго де Паулем, сообщает журналист Calciomercato.com Даниэле Лонго.

Однако 26-летний аргентинец намерен дождаться предложения от итальянского топ-клуба.

«Удинезе» оценивает де Пауля в 35 млн евро и не собирается снижать цену.

В минувшем сезоне де Пауль забил 7 голов и отдал 6 результативных передач в 34 матчах Серии А.

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к ряду других хавбеков – Набилю Фекиру («Бетис»), Кристиану Эриксену («Интер»), Сами Хедире («Ювентус»), Хавьеру Пасторе («Рома»), Марко Рогу («Кальяри») и Аделю Таарабту («Бенфика»).