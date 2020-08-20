«Зенит» предлагал «Удинезе» 35 млн евро за де Пауля, но хавбек отказался ехать в Россию (Сезар Мерло)

был готов заплатить «Удинезе» 35 миллионов евро за полузащитника Родриго де Пауля, информирует журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло.

Ранее отмечалось, что итальянский клуб хотел получить за игрока именно такую сумму.

Однако 26-летний аргентинец отказался ехать в Россию. Сообщалось, что он намерен дождаться предложения от итальянского топ-клуба.

При этом имеет предложение в 25 миллионов евро от , но эту сделку еще не согласовали.

В минувшем сезоне де Пауль забил 7 голов и отдал 6 результативных передач в 34 матчах Серии А.