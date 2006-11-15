Видеотрансляция матча Россия U21 – Латвия U21 – 1:0. Дивеев открыл счет

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В квалификационном матче чемпионата Европы U21 молодежная сборная России принимает Латвию на «Ростов Арене».

На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча.

Квалификация Евро-2021 (U21)

Группа 5

Россия U-21 – Латвия U-21 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
15 ноября, 18.00, «Ростов-Арена»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 9 Дивеев.
Россия U-21Сафонов, Калугин, Лысов, Дивеев, Евгеньев, Глушенков (Уткин, 46), Ломовицкий (Кучаев, 46), Умяров, Обляков, Сулейманов, Чалов.
Латвия U-21Матревицс, Гринбергс, Минкевич, Балодис, Veips, Лиепа, Яунземс (Sprūds, 31), Тонишев, Савельев, Соловейчик, Регжа.
Предупреждение:
Дивеев (26).
Удаление:
Балодис (28).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблицы квалификации Евро-2021 (U-21)

Статистика квалификации Евро-2021 (U-21)

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