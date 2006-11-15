Видеотрансляция матча Россия U21 – Латвия U21 – 1:0. Дивеев открыл счет

В квалификационном матче чемпионата Европы U21 молодежная сборная России принимает Латвию на «Ростов Арене».
На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча.
Квалификация Евро-2021 (U21)
Группа 5
- Дата проведения
- 15 ноября, 18.00, «Ростов-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 9 Дивеев.
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Россия U-21 –
Сафонов, Калугин, Лысов, Дивеев, Евгеньев, Глушенков (Уткин, 46), Ломовицкий (Кучаев, 46), Умяров, Обляков, Сулейманов, Чалов.
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Латвия U-21 –
Матревицс, Гринбергс, Минкевич, Балодис, Veips, Лиепа, Яунземс (Sprūds, 31), Тонишев, Савельев, Соловейчик, Регжа.
- Предупреждение:
- Дивеев (26).
- Удаление:
- Балодис (28).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Таблицы квалификации Евро-2021 (U-21)
Статистика квалификации Евро-2021 (U-21)
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