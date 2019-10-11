Квалификация Евро-2021 (U21). Россия проиграла Польше, Сербия против Болгарии

В квалификационном матче чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России на выезде уступила Польше (0:1).
Квалификация Евро-2021 (U21)
Группа 5
- Дата проведения
- 8 сентября, 17.00, «Земгале»
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Латвия U-21 –
Кудрявцев, Минкевич, Бирка, Балодис, Гринбергс, Зеленков, Савельев (Озолиньш, 70), Лиепа, Регжа, Кокин (Киршс, 70), Литвинский.
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Эстония U-21 –
Нымм, Мийл, Липп (Роосалу, 87), Кяос, Villota, Поом, Ульянов (Ыйгус, 73), Соометс, Вялья (Каск, 78), Рейнкорт, P?rn (Соомре, 73).
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.00, «Stadion Miejski Widzewa Łódź»
- Гол:
- 1:0 – 61 Дзичек.
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Польша U-21 –
Маецки, Пионтковски, Пухач (Плахета, 74), Кивер, Гумны, Богуш (Слиш, 78), Филя, Дзичек, Маковски, Клималя, Листковски (Каминьски, 46).
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Россия U-21 –
Сафонов, Маслов, Рассказов, Круговой, Евгеньев, Кучаев (Уткин, 57), Ломовицкий (Лесовой, 67), Умяров (Глебов, 67), Обляков, Глушенков (Сулейманов, 46), Игнатьев.
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.00, «Stadion FK Metalac»
- Гол:
- 0:1 – 45 Илиев.
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Сербия U-21 –
Илич, Vlalukin (Максимович, 25), Шехович, Каменович, Петрович, Илич, Бирманчевич, Нишич, Машович, Чумич, Ступаревич.
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Болгария U-21 –
Наумов, Антов, Томбак, Христов, Чандаров, Илиев, Лясков, Димитров, Иванов, Крастев, Юруков.
- Предупреждение:
- Крастев (25).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы квалификации Евро-2021 (U21)