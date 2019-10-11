Квалификация Евро-2021 (U21). Россия проиграла Польше, Сербия против Болгарии

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В квалификационном матче чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России на выезде уступила Польше (0:1).

Квалификация Евро-2021 (U21)

Группа 5

Латвия U-21 – Эстония U-21 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
8 сентября, 17.00, «Земгале»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 53 Рейнкорт, 1:1 – 61 Регжа.
Латвия U-21Кудрявцев, Минкевич, Бирка, Балодис, Гринбергс, Зеленков, Савельев (Озолиньш, 70), Лиепа, Регжа, Кокин (Киршс, 70), Литвинский.
Эстония U-21Нымм, Мийл, Липп (Роосалу, 87), Кяос, Villota, Поом, Ульянов (Ыйгус, 73), Соометс, Вялья (Каск, 78), Рейнкорт, P?rn (Соомре, 73).
Предупреждения:
Лиепа (31), Минкевич (50), Бирка (77), Киршс (81), Рейнкорт (87).

 

Польша U-21 – Россия U-21 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
8 сентября, 19.00, «Stadion Miejski Widzewa Łódź»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 61 Дзичек.
Польша U-21Маецки, Пионтковски, Пухач (Плахета, 74), Кивер, Гумны, Богуш (Слиш, 78), Филя, Дзичек, Маковски, Клималя, Листковски (Каминьски, 46).
Россия U-21Сафонов, Маслов, Рассказов, Круговой, Евгеньев, Кучаев (Уткин, 57), Ломовицкий (Лесовой, 67), Умяров (Глебов, 67), Обляков, Глушенков (Сулейманов, 46), Игнатьев.
Предупреждения:
Умяров (45), Ломовицкий (59), Гумны (72), Клималя (86), Филя (88), Круговой (90).

 

Сербия U-21 – Болгария U-21 0:1 (перерыв)
Дата проведения
8 сентября, 21.00, «Stadion FK Metalac»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 45 Илиев.
Сербия U-21Илич, Vlalukin (Максимович, 25), Шехович, Каменович, Петрович, Илич, Бирманчевич, Нишич, Машович, Чумич, Ступаревич.
Болгария U-21Наумов, Антов, Томбак, Христов, Чандаров, Илиев, Лясков, Димитров, Иванов, Крастев, Юруков.
Предупреждение:
Крастев (25).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации Евро-2021 (U21)

Статистика квалификации Евро-2021 (U21)

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