Роналду забил 3 гола в 2 матчах за «Ювентус» под руководством Пирло

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в матче 2-го тура Серии А с «Ромой» (2:2, второй тайм).
Португалец реализовал пенальти на 44-й минуте, а на 69-й отправил мяч в ворота римлян с игры.
Это второй и третий голы португальца под руководством тренера Андреа Пирло в двух официальных матчах – в 1-м туре он забил «Сампдории» (3:0).
Ранее нападающий забил за команду 41-летнего специалиста «Новаре» в рамках товарищеского матча (5:0).
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней встречи.