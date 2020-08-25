Роналду забил 3 гола в 2 матчах за «Ювентус» под руководством Пирло

Теги Рома Андреа Пирло Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Sports.ru Футбол

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в матче 2-го тура Серии А с «Ромой» (2:2, второй тайм).

Португалец реализовал пенальти на 44-й минуте, а на 69-й отправил мяч в ворота римлян с игры.

Это второй и третий голы португальца под руководством тренера Андреа Пирло в двух официальных матчах – в 1-м туре он забил «Сампдории» (3:0).

Ранее нападающий забил за команду 41-летнего специалиста «Новаре» в рамках товарищеского матча (5:0).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней встречи.

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