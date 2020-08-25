Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» может гордиться квадруплом»

Председатель правления «Баварии» высказался о победе над «Севильей» (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Я хотел бы от всего сердца поздравить команду и тренерский штаб во главе с Фликом с победой в Суперкубке УЕФА. Команда заслуженно выиграла этот титул. Мы можем гордиться тем, что привезли в Мюнхен квадрупл.

Невероятное чувство снова праздновать с нашими болельщиками этот титул. Когда после матча я смотрел на трибуны стадиона, то видел там много счастливых лиц болельщиков «Баварии».

Я хотел бы поблагодарить президента УЕФА Чеферина за профессиональное проведение этого финала. Было важно вернуться к футбольной культуре, эмоциям и атмосфере на стадионе.

Я желаю всем нашим болельщикам хорошей дороги домой и напоминаю еще раз о возможности бесплатно сдать тест на коронавирус на «Альянц Арене» по возвращении в Мюнхен», – сказал Румменигге.

Вы должны еще раз увидеть гол Горетцки. Заброс Мюллера и скидка Левандовского – магия взаимопонимания 🤝