Мануэль Пеллегрини: «Когда играешь против «Реала» и ВАР – это уже слишком»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини подвел итоги матча Ла Лиги с «Реалом» (2:3).
«Когда играешь против «Реала» и ВАР – это уже слишком. В первом тайме мы были намного лучше, чем «Реал». Мы забили два гола и имели три явных момента. Второй тайм получился более равным, потом была красная карточка, пенальти. Играть вдесятером было тяжело.
Когда играешь против «Реала», пропускаешь с пенальти и получаешь удаление из-за ВАР – это очень сложно. Но я ценю, насколько хорошо мы играли в равных составах.
Положительным моментом является то, что я более чем когда-либо уверен – мы на правильном пути. В равных составах мы были намного лучше, чем «Реал», – сказал тренер.
Напомним, арбитр Рикардо Бенгоэчеа удалил Эмерсона Апаресидо после ВАР, а за игру рукой Марка Бартры назначил пенальти, реализованный Серхио Рамосом.
«Реал» победил с помощью ВАР и списанных форвардов. Йович заработал удаление, Майораль – пенальти