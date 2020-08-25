 Нам очень жаль
5 2

Страница временно недоступна

У нас кое-что сломалось, но мы это уже чиним.
Обновите страницу чуть позже
или воспользуйтесь нашими соцсетями

Мануэль Пеллегрини: «Когда играешь против «Реала» и ВАР – это уже слишком»

Теги Реал Мадрид Бетис Мануэль Пеллегрини Ла Лига судьи Рикардо Бенгоэчеа Футбол

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини подвел итоги матча Ла Лиги с «Реалом» (2:3). 

«Когда играешь против «Реала» и ВАР – это уже слишком. В первом тайме мы были намного лучше, чем «Реал». Мы забили два гола и имели три явных момента. Второй тайм получился более равным, потом была красная карточка, пенальти. Играть вдесятером было тяжело.

Когда играешь против «Реала», пропускаешь с пенальти и получаешь удаление из-за ВАР – это очень сложно. Но я ценю, насколько хорошо мы играли в равных составах.

Положительным моментом является то, что я более чем когда-либо уверен – мы на правильном пути. В равных составах мы были намного лучше, чем «Реал», – сказал тренер.

Напомним, арбитр Рикардо Бенгоэчеа удалил Эмерсона Апаресидо после ВАР, а за игру рукой Марка Бартры назначил пенальти, реализованный Серхио Рамосом.

«Реал» победил с помощью ВАР и списанных форвардов. Йович заработал удаление, Майораль – пенальти

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья