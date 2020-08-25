Мануэль Пеллегрини: «Когда играешь против «Реала» и ВАР – это уже слишком»

Главный тренер подвел итоги матча с «Реалом» (2:3).

«Когда играешь против и ВАР – это уже слишком. В первом тайме мы были намного лучше, чем «Реал». Мы забили два гола и имели три явных момента. Второй тайм получился более равным, потом была красная карточка, пенальти. Играть вдесятером было тяжело.

Когда играешь против «Реала», пропускаешь с пенальти и получаешь удаление из-за ВАР – это очень сложно. Но я ценю, насколько хорошо мы играли в равных составах.

Положительным моментом является то, что я более чем когда-либо уверен – мы на правильном пути. В равных составах мы были намного лучше, чем «Реал», – сказал тренер.

Напомним, арбитр удалил Эмерсона Апаресидо после ВАР, а за игру рукой Марка Бартры назначил пенальти, реализованный Серхио Рамосом.

«Реал» победил с помощью ВАР и списанных форвардов. Йович заработал удаление, Майораль – пенальти