Зидан о 3:2 с «Бетисом»: «Работу арбитров не комментирую. «Реал» может стать лучше и станет»

Главный тренер подвел итоги матча 3-го тура с (3:2).

«Мы знаем, что можем стать лучше, и сделаем это. Мы хорошо начали матч, но после 15 минут, забив гол, мы немного сбавили обороты. Мы лучше играем тогда, когда идем вперед и стараемся решить исход матча.

Они забили сначала один, а потом почти сразу и второй гол, но во втором тайме мы действовали хорошо, а игроки верили в победу до конца.

Когда ты проигрываешь, сложно изменить ход матча, а это очень важно. У нас было много моментов, мы реализовали три и могли забить еще больше. Я очень горжусь своими игроками. Надо продолжать в том же духе.

За судейство отвечает арбитр, он босс в этих вопросах. Я никогда не комментирую работу арбитров и не планирую делать это сегодня.

Мы полностью выложились против оппонента, выигравшего два первых матча. Нам было сложно, но мы счастливы, что добились нужного результата.

Я хотел, чтобы мы играли на чужой половине поля, мы можем быть довольны, заработав 3 очка.

Сэйвы Куртуа оказали решающее влияние на итог. Это случается не впервые. Мы знаем, на что он способен, и я доволен его игрой.

Я доволен составом, которым располагаю. Мы постараемся провести хороший сезон», – сказал Зидан.

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