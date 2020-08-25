Ракитич о Суперкубке Европы: «Хочу заставить «Баварию» страдать»

Полузащитник «Севильи» высказался в преддверии матча за Суперкубок Европы с «Баварией».

«Я очень горд, что снова могу представлять «Севилью» в финале. Понимаю, что это значит. Начинается нервозность, но подготовка проходит очень позитивно, хочется сыграть в финале. Не думаю, что нужно многое менять, несмотря на сложность матча с «Баварией». На финальный матч выходят, чтобы победить. Мы будем стараться.

«Бавария» показала свое превосходство, и мы поздравляем их с победой в , но это будет другая игра. Они наверняка тоже будут думать о нас, потому что мы заслужили признание всей Европы. Мы хотим провести отличный матч и знаем, что все возможно, если бороться.

– один из немногих клубов, который смог сделать шаг вперед за последние годы. У них отличая, конкурентоспособная команда. Там есть очень важное сочетание опытных и молодых игроков. Они могут решать исходы матчей, и мы очень уважаем их, но не боимся. Я хочу сыграть с лучшей командой и заставить ее страдать», – заявил Ракитич.

Напомним, что в прошлом сезоне бывшая команда Ракитича «Барселона» проиграла «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/20 со счетом 2:8. Хорват ту игру провел на скамейке запасных.