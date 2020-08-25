Ракитич о Месси и Суаресе: «Мы никогда не были близкими друзьями. Благодарен за то, как они ко мне относились»

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Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич, ранее выступавший за «Барселону», высказался о своих отношениях с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

«Мы никогда не были близкими друзьями. Считаю, этого сложно добиться в команде из 23 или 24 игроков. Самыми близкими моими друзьями были Андрес Иньеста, тер Стеген, Кевин-Принс Боатенг, а в прошлом сезоне – Фирпо.

Но я уважаю их обоих. Они были моими одноклубниками на протяжении шести лет, это очень важные игроки. Очень благодарен им за то, как они ко мне относились все эти годы», – сказал Ракитич в интервью El Desmarque.

Хорват провел шесть сезонов в «Барсе» и выиграл с клубом 13 трофеев, включая Лигу чемпионов и четыре чемпионства в Испании.

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