Кузяев и «Локо» близки к соглашению. Агенты игрока ответят в пятницу («СЭ»)

Полузащитник Далер Кузяев близок к переходу в «Локомотив».
27-летний игрок практически договорился о контракте с железнодорожниками, сообщает «Спорт-Экспресс».
Представители Кузяева должны дать ответ «Локомотиву» в пятницу.
Утверждается, что Кузяев не стал подписывать новый контракт с «Зенитом», так как его не устроила зарплата (1,8 миллиона евро с учетом премиальных) и отсутствие подписного бонуса.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов платить Кузяеву 3 млн евро в год и дать 2-3 млн подписного бонуса.
Срок контракта Кузяева с «Зенитом» истек по завершении прошлого сезона.
Так что там с Кузяевым? Он уезжает в Европу или остается? Путеводитель по последним слухам и фактам