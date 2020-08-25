Кузяев и «Локо» близки к соглашению. Агенты игрока ответят в пятницу («СЭ»)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Далер Кузяев Спорт-Экспресс Футбол

Полузащитник Далер Кузяев близок к переходу в «Локомотив».

27-летний игрок практически договорился о контракте с железнодорожниками, сообщает «Спорт-Экспресс». 

Представители Кузяева должны дать ответ «Локомотиву» в пятницу.

Утверждается, что Кузяев не стал подписывать новый контракт с «Зенитом», так как его не устроила зарплата (1,8 миллиона евро с учетом премиальных) и отсутствие подписного бонуса.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов платить Кузяеву 3 млн евро в год и дать 2-3 млн подписного бонуса.

Срок контракта Кузяева с «Зенитом» истек по завершении прошлого сезона.

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