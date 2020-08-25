Кузяев и «Локо» близки к соглашению. Агенты игрока ответят в пятницу («СЭ»)

Полузащитник Далер Кузяев близок к переходу в .

27-летний игрок практически договорился о контракте с железнодорожниками, сообщает «Спорт-Экспресс».

Представители Кузяева должны дать ответ «Локомотиву» в пятницу.

Утверждается, что Кузяев не стал подписывать новый контракт с , так как его не устроила зарплата (1,8 миллиона евро с учетом премиальных) и отсутствие подписного бонуса.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов платить Кузяеву 3 млн евро в год и дать 2-3 млн подписного бонуса.

Срок контракта Кузяева с «Зенитом» истек по завершении прошлого сезона.

Так что там с Кузяевым? Он уезжает в Европу или остается? Путеводитель по последним слухам и фактам