Шамиль Газизов: «У «Спартака» нет претензий к Карасеву. Просим РФС разъяснить решения судьи»

Генеральный директор «Спартака» сообщил, что клуб обратился в РФС по поводу работы рефери Сергея Карасева во время дерби с (1:3) в 7-м туре .

«Мы просто попросили разъяснить [решения судьи], это ни в коем случае не претензия. Это обычная практика, ничего страшного.

Претензий к работе нет. Мы имеем право на то, чтобы нам разъясняли решения судей. Мы им воспользовались», – сказал Газизов.

Самый спорный момент дерби – падение Айртона в штрафной. Пенальти или симуляция?

Хачатурянц о судействе Карасева: «От «Спартака» пришло письмо. Мое мнение: работа судьи безупречна»