Шамиль Газизов: «У «Спартака» нет претензий к Карасеву. Просим РФС разъяснить решения судьи»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что клуб обратился в РФС по поводу работы рефери Сергея Карасева во время дерби с ЦСКА (1:3) в 7-м туре РПЛ.
«Мы просто попросили РФС разъяснить [решения судьи], это ни в коем случае не претензия. Это обычная практика, ничего страшного.
Претензий к работе Сергея Карасева нет. Мы имеем право на то, чтобы нам разъясняли решения судей. Мы им воспользовались», – сказал Газизов.
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