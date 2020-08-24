Экс-судья Николаев об Айртоне: «Картинное падение – защитник «Спартака» сам ищет контакт и подгибает ноги»

Бывший арбитр высказался о спорных судейских решениях в матче 7-го тура РПЛ ЦСКА – (3:1).

– Судейство Карасева в дерби оставило много вопросов. Начнем с главного: почему не удалили Карпова?

– Давайте посмотрим на позицию второго защитника ЦСКА, в данном случае это Щенников. Он мог вступить в борьбу в этой ситуации. И если бы не было Георгия, то можно было бы говорить о фоле последней надежды.

Плюс само направление нападающего «Спартака». Он немножко отпустил мяч. А в таких играх в самом начале, да еще и в неочевидной ситуации лучше показать желтую, чем красную. Повторюсь, не было бы Щенникова, то Карасев показал бы красную.

– Второй момент. Объясните, почему не назначили пенальти в ворота ЦСКА в моменте с Айртоном?

– Мы видим картинное падение защитника «Спартака». Но главное – бразилец сам ищет контакт и подгибает ноги. Инициатором контакта является Айртон. Это главный критерий того, почему не назначен пенальти.

Другой вопрос: симуляция это или нет. Думаю, можно было бы обойтись и без желтой карточки, хотя в этом эпизоде желтая четко дает понять, что решение арбитра уверенное и правильное.

– Рука Облякова перед третьим голом ЦСКА. Почему не остановили игру?

– Да, рука была, но она была в естественном положении. Еще пару месяцев назад, до 1 августа, любое касание руки в атаке – штрафной.

Но с нового сезона в правилах появилось уточнение. Если мяч попадает в руку нападающего, а гол забивается не сразу, то взятие ворот легитимно.

Вот попал бы мяч в руку Облякову, и он бы сразу отправил его в ворота, то гол бы не засчитали. Но в нашей ситуации по новым введениям гол нельзя было отменять, потому что он забит после нескольких передач, начиная от касания руки Облякова.

– У «Спартака» не должно быть вопросов к работе арбитра?

– Если взять чисто судейство, то ни у «Спартака», ни у ЦСКА не должно быть каких-то претензий.

Вчера была одна из лучших игр Карасева за последнее время. Решения принимались быстро, а к взаимодействию арбитров и ВАР не может быть никаких вопросов. Бригада судей провела матч на высоком уровне, – заявил Николаев.

Самый спорный момент дерби – падение Айртона в штрафной. Пенальти или симуляция?