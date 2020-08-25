РФС не отменил наказание Федуну за слова о снятии «Спартака» с РПЛ

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Апелляционный комитет РФС отказался удовлетворить жалобу владельца «Спартака» Леонида Федуна на решение о штрафе, которое вынесли 2 сентября.

«Отказать в удовлетворении жалобы председателя совета директоров «Спартак-Москва» Федуна Л.А. на решение Комитета РФС по этике от 2 сентября 2020 года. Оставить решение Комитета РФС по этике от 2 сентября 2020 года в силе», – говорится в сообщении РФС.

Федуну вынесли замечание и оштрафовали на 200 тысяч рублей за высказывание о снятии клуба с чемпионата России.

9 августа после матча первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) Федун заявил, что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат матча, и назвал РПЛ «клоунадой». 

12 августа он сообщил, что «Спартак» продолжит играть в чемпионате России, но может сняться с турнира «в случае судейской травли». 

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