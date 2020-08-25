Неймар и защитник «Марселя» Гонсалес могут получить до 10 матчей дисквалификации

Стало известно, как Лига 1 и Федерация футбола Франции могут наказать нападающего и защитника «Марселя» за оскорбления на почве расизма.

Согласно дисциплинарному регламенту, оба футболиста рискуют получить до 10 матчей дисквалификации.

«У нас есть ряд моментов, которые нужно изучить с позиции всех сторон, чтобы пролить свет на то, что было сказано и услышано. И уже из этого извлечь дисциплинарные последствия», – сказал Себастьян Дене, президент дисциплинарной комиссии лиги.

Назначенный лигой специалист изучит как информацию о том, что Гонсалес назвал Неймара «обезьяной», так и о возможных гомофобных высказываниях со стороны бразильского футболиста.

Отметим, позже стало известно, что Неймар выругался на почве расизма в отношении японского защитника «Марселя» , назвав его «сраным китайцем».