Бартомеу приостановил трансфер Суареса в «Атлетико». Он не хочет бесплатно отпускать игрока к конкуренту

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Переход форварда «Барселоны» Луиса Суареса в «Атлетико» задерживается.

По информации As, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу приостановил переговоры с мадридским клубом.

Бартомеу внес «Атлетико» в список клубов, в которые «Барса» отказывается отпускать нападающего в качестве свободного агента с соответствующей выплатой компенсации игроку в связи с расторжением контракта.

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