Бартомеу приостановил трансфер Суареса в «Атлетико». Он не хочет бесплатно отпускать игрока к конкуренту

Переход форварда «Барселоны» Луиса Суареса в «Атлетико» задерживается.

По информации As, президент каталонского клуба приостановил переговоры с мадридским клубом.

Бартомеу внес «Атлетико» в список клубов, в которые «Барса» отказывается отпускать нападающего в качестве свободного агента с соответствующей выплатой компенсации игроку в связи с расторжением контракта.

Президент «Барсы» хочет, чтобы «индейцы» заплатили за переход уругвайца.

Мората едет в «Юве», Суарес – почти в «Атлетико». Топ-клубы запустили трансферную карусель форвардов