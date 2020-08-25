Бартомеу приостановил трансфер Суареса в «Атлетико». Он не хочет бесплатно отпускать игрока к конкуренту

Переход форварда «Барселоны» Луиса Суареса в «Атлетико» задерживается.
По информации As, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу приостановил переговоры с мадридским клубом.
Бартомеу внес «Атлетико» в список клубов, в которые «Барса» отказывается отпускать нападающего в качестве свободного агента с соответствующей выплатой компенсации игроку в связи с расторжением контракта.
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