Суарес заранее получил вопросы по экзамену на итальянский паспорт

Полиция Перуджи обнаружила нарушения в процедуре сдачи форвардом «Барселоны» экзамена по итальянскому языку для получения гражданства.

В полицейском отчете говорится, что вопросы были согласованы с Суаресом заранее, а оценки выставлены даже до начала экзамена. Подозреваемыми по делу проходят руководители Университета Перуджи для иностранцев, где уругваец и сдавал экзамен для получения паспорта Италии.

Полиция установила прослушку в кабинете, и были слышны следующие разговоры: «Он должен пройти тест, у него зарплата 10 млн евро», «Он не склоняет глаголы, а говорит инфинитивами», «Скажите, что поставить» и так далее.

Отметим, что итоговый переход Суареса в сорвался, поскольку он бы не успел получить итальянское гражданство до закрытия трансферного окна. Сейчас игрок близок к переходу в «Атлетико».

По результатам экзамена ему присвоили уровень В1, но при этом, как отметили в полиции, он показал намного более низкий уровень знания языка на дистанционных уроках, которые проводились до экзамена.

Стоит отметить, что полицейские не расследовали дело Суареса целенаправленно – это один из эпизодов по подозрению в отношении руководства университета, за которым давно следили правоохранители.