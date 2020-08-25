Симеоне играет ключевую роль в трансфере Суареса в «Атлетико»

Стало известно, по каким причинам нападающий «Барселоны» готов перейти в .

По информации Marca, ключевую роль в готовящемся подписании контракта с уругвайцем играет главный тренер мадридской команды .

Во-первых, изначально «Атлетико» не хотел связываться с Суаресом из-за высоких финансовых запросов. Однако на подписании 33-летнего футболиста настоял именно Симеоне. Во-вторых, он созванивался с игроком, чтобы убедить его перейти именно в мадридский клуб.

Отмечается, что Симеоне ценит Суареса. Он считает, что уругвайский форвард лучше впишется в игру команды, чем уходящий в .

Напомним, ранее сообщалось, что Суарес подпишет с «Атлетико» двухлетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год, а из «Барселоны» он уйдет свободным агентом.