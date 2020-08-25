Агент Бэйла: «В «Реале» фанаты вели себя позорно, а клуб не помог Гарету»

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника «Тоттенхэма» , высказался о переходе игрока в лондонский клуб из «Реала».

«Уверен, что в случае, если все пойдет как надо, у нас не будет проблем. «Тоттенхэм» – это клуб, за который Бэйл хочет играть. Не вижу проблем, если он захочет остаться здесь еще дольше.

Надеюсь, вопроса о возвращении в «Реал» не возникнет. Он добьется успеха в «Тоттенхэме», захочет остаться, а все остальное будет легко разрешить.

Надеюсь, что Бэйл вернет себе любовь к игре и будет выступать так, как умеет. Но все это зависит от него. Он здесь не на просмотре. Бэйл добился в другой стране больше, чем, я думаю, любой британский футболист, так что Гарет в порядке.

По моему мнению, в «Реале» к нему относились не так, как нужно вести себя с игроком, который столько сделал для такого великого клуба. Думаю, что некоторые вещи были неправильными.

Я считаю, что игрок, который столького достиг в клубе, провел там семь лет, должен получать лучшее обращение.

Никого не хочу винить и не намерен ввязываться в это. Думаю, поведение фанатов было позорным, а клуб не помог Гарету», – сказал Барнетт.

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