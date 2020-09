Бэйл перешел в «Тоттенхэм» из «Реала» на правах аренды

Полузащитник «Реала» перешел в «Тоттенхэм».

Он будет выступать за лондонский клуб на правах аренды до конца сезона-2020/21. Игрок выбрал 9-й номер.

Сообщалось, что «Тоттенхэм» готов платить Бэйлу всю зарплату, а возьмет на себя бонусы.

✍️ We are delighted to announce the return of @GarethBale11 to the Club on a season-long loan from Real Madrid!#BaleIsBack ⚪️ #COYS pic.twitter.com/6w8P1CLx61