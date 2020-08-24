Бэйл перешел в «Тоттенхэм» из «Реала» на правах аренды

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл перешел в «Тоттенхэм».
Он будет выступать за лондонский клуб на правах аренды до конца сезона-2020/21. Игрок выбрал 9-й номер.
Сообщалось, что «Тоттенхэм» готов платить Бэйлу всю зарплату, а «Реал» возьмет на себя бонусы.
✍️ We are delighted to announce the return of @GarethBale11 to the Club on a season-long loan from Real Madrid!#BaleIsBack ⚪️ #COYS pic.twitter.com/6w8P1CLx61— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020
За «Тоттенхэм» валлиец выступал с 2007 по 2013 год. «Реал» приобрел его за рекордные на тот момент 100 миллионов евро.
Бэйл – тактический ребус для Моуринью. Его переход в «Тоттенхэм» нужнее Леви, а не Жозе