Бэйл перешел в «Тоттенхэм» из «Реала» на правах аренды

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Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл перешел в «Тоттенхэм».

Он будет выступать за лондонский клуб на правах аренды до конца сезона-2020/21. Игрок выбрал 9-й номер.

Сообщалось, что «Тоттенхэм» готов платить Бэйлу всю зарплату, а «Реал» возьмет на себя бонусы.

За «Тоттенхэм» валлиец выступал с 2007 по 2013 год. «Реал» приобрел его за рекордные на тот момент 100 миллионов евро.

Бэйл – тактический ребус для Моуринью. Его переход в «Тоттенхэм» нужнее Леви, а не Жозе

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