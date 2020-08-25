Златан Ибрагимович: «Я как Бенджамин Баттон – рождаюсь старым и умираю молодым»

Форвард подвел итоги матча 1-го тура Серии А с «Болоньей» (2:0), в котором он сделал дубль.

«Я в хорошей форме, я работаю, а это второй официальный матч сезона. Мы выиграли, и я мог забить еще больше. Будь я лет на 20 моложе, забил бы еще парочку голов.

Я не старый, я словно Бенджамин Баттон – рождаюсь старым и умираю молодым!

А если серьезно, то команда славно поработала. Мы готовы не на сто процентов и поэтому допустили ряд ошибок, без которых обычно обходимся, но начало хорошее.

Цель – выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Молодежь усердно трудится, прислушивается [к опытным игрокам], у нее все в порядке с дисциплиной. После шести последних месяцев парни знают, что нужно делать для того, чтобы преуспевать, – сохранять концентрацию ежедневно.

В этом году мы должны идти от матча к матчу, играть уверенно и каждую игру расценивать как финал.

Мне нравится, что на мне лежит ответственность. Никто сильнее меня самого не оказывает на меня давление. Не хочу, чтобы обсуждали мой возраст, хочу, чтобы меня оценивали так же, как и остальных.

Не имеет значения, что мне 38, я хочу, чтобы меня оценивали по меркам 20-летнего, и работать хочу так же», – сказал Ибрагимович Sky Sport Italia.

Ибрагимович забил 3 гола за «Милан» в двух играх сезона. Ему будет 39 лет на следующей неделе

Ибрагимович забил в 22-м сезоне за клуб в высшем дивизионе