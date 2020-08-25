Ибрагимович забил 3 гола за «Милан» в двух играх сезона. Ему будет 39 лет на следующей неделе

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сделал дубль в матче 1-го тура Серии А с «Болоньей» (2:0, первый тайм).
На 35-й минуте швед воспользовался навесом с левого фланга от защитника Тео Эрнандеса и головой отправил мяч в сетку ворот соперника. На 51-й минуте Ибрагимович реализовал пенальти.
Златан забил три гола в двух матчах «Милана» в нынешнем сезоне – 17 сентября он поразил ворота «Шэмрок Роверс» (2:0) в Лиге Европы.
Подробнее со статистикой нападающего, которому 3 октября исполнится 39 лет, можно ознакомиться здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.