Ибрагимович забил 3 гола за «Милан» в двух играх сезона. Ему будет 39 лет на следующей неделе

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Болонья Тео Эрнандес Футбол

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сделал дубль в матче 1-го тура Серии А с «Болоньей» (2:0, первый тайм).

На 35-й минуте швед воспользовался навесом с левого фланга от защитника Тео Эрнандеса и головой отправил мяч в сетку ворот соперника. На 51-й минуте Ибрагимович реализовал пенальти.

Златан забил три гола в двух матчах «Милана» в нынешнем сезоне – 17 сентября он поразил ворота «Шэмрок Роверс» (2:0) в Лиге Европы.

Подробнее со статистикой нападающего, которому 3 октября исполнится 39 лет, можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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