Ибрагимович забил в 22-м сезоне за клуб в высшем дивизионе

Форвард «Милана» отметился дублем в матче 1-го тура Серии А с «Болоньей» (2:0, второй тайм).

Шведский нападающий забивает уже в 22-м сезоне за клубы в высшем дивизионе национальных чемпионатов.

Впервые он отправил мяч в ворота соперников в 1999 году, выступая за «Мальме» в чемпионате Швеции. В 2000-м году он не забивал в высшей лиге, так как «Мальме» вылетел во второй дивизион.

С тех пор он поиграл за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси», прежде чем вновь вернуться в .

Златан забивает в четвертом десятилетии – в 1990-х, 2000-х, 2010-х и 2020-х.

Подробнее со статистикой 38-летнего Ибрагимовича можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ибрагимович забил за «Милан» в обеих играх сезона. Ему будет 39 на следующей неделе