Талалаев об «Ахмате»: «Мы маленькая командочка, не умеющая добиваться результата»

Главный тренер прокомментировал игру своей команды после поражения от «Динамо» (0:1) в 8-м туре .

– Вы так ворвались в подтрибунку, вас так долго не было – находились в раздевалке. Даже страшновато, если честно, вас спрашивать о чем-то.

– Не бойтесь, спрашивайте.

– Резюмируйте, пожалуйста, сегодняшнюю игру, эмоции.

– Я поблагодарил команду, но пока мы маленькая командочка, которая не умеет терпеть и не умеет добиваться результата, которая в том году лишь по дополнительным показателям сохранила место в Премьер-лиге, – сказал Талалаев.

Талалаев – корреспонденту «Динамо-ТВ»: «Посмотрите игру с грузинской командой. Удачи в следующих еврокубках»

Талалаев о «Динамо»: «Великолепная команда, играющая в еврокубках. Желаю им побеждать без удалений и пенальти»