Месси и Суарес тренировались в общей группе «Барселоны»

Капитан «Барселоны» вернулся к тренировкам в общей группе.

33-летний аргентинец тренировался вместе с командой, как и , Френки де Йонг, и .

Ранее Месси и Коутиньо занимались по индивидуальной программе.

Отметим, что на фотографиях с тренировки присутствует форвард . Сообщалось, что клуб хочет расстаться с игроком, потому что он не нужен новому тренеру Роналду Куману.

Месси заявлял о своем желании уйти из клуба и высказывал недовольство руководством, но не сумел договориться с ним о расторжении контракта. В итоге игрок остался в «Барселоне».

Месси снова тренируется с «Барсой»: приехал на час раньше, бегал один, поговорил с Куманом о капитанстве

First workout of the day | Leo #Messi, @Phil_Coutinho, @5sergiob, @DeJongFrenkie21, and @ANSUFATI train with the group! pic.twitter.com/XbzEQTsOd7