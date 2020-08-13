Месси и Суарес тренировались в общей группе «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе.
33-летний аргентинец тренировался вместе с командой, как и Филиппе Коутиньо, Френки де Йонг, Серджи Бускетс и Анссумане Фати.
Ранее Месси и Коутиньо занимались по индивидуальной программе.
Отметим, что на фотографиях с тренировки присутствует форвард Луис Суарес. Сообщалось, что клуб хочет расстаться с игроком, потому что он не нужен новому тренеру Роналду Куману.
Месси заявлял о своем желании уйти из клуба и высказывал недовольство руководством, но не сумел договориться с ним о расторжении контракта. В итоге игрок остался в «Барселоне».
Месси снова тренируется с «Барсой»: приехал на час раньше, бегал один, поговорил с Куманом о капитанстве
First workout of the day | Leo #Messi, @Phil_Coutinho, @5sergiob, @DeJongFrenkie21, and @ANSUFATI train with the group! pic.twitter.com/XbzEQTsOd7— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2020