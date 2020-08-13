Месси и Суарес тренировались в общей группе «Барселоны»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Луис Суарес Филиппе Коутиньо Серджи Бускетс Френки де Йонг Анссумане Фати Футбол

Капитан «Барселоны» Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе.

33-летний аргентинец тренировался вместе с командой, как и Филиппе Коутиньо, Френки де Йонг, Серджи Бускетс и Анссумане Фати.

Ранее Месси и Коутиньо занимались по индивидуальной программе.

Отметим, что на фотографиях с тренировки присутствует форвард Луис Суарес. Сообщалось, что клуб хочет расстаться с игроком, потому что он не нужен новому тренеру Роналду Куману.

Месси заявлял о своем желании уйти из клуба и высказывал недовольство руководством, но не сумел договориться с ним о расторжении контракта. В итоге игрок остался в «Барселоне».

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