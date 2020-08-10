«Барса» выложила фото Месси с тренировки: «🐐Лео»

Форвард «Барселоны» вернулся к тренировкам с командой.

Ранее сообщалось, что аргентинец прибыл на базу каталонского клуба первым из игроков «Барселоны» – за час до начала занятия.

Пресс-служба клуба опубликовала фотографию работы Лионеля на тренировке и сопроводила ее изображением козла. По-английски слово «козел» пишется как goat, что совпадает с акронимом GOAT – greatest of all time («величайший [игрок] всех времен»).