«Барса» выложила фото Месси с тренировки: «🐐Лео»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси вернулся к тренировкам с командой.
Ранее сообщалось, что аргентинец прибыл на базу каталонского клуба первым из игроков «Барселоны» – за час до начала занятия.
Пресс-служба клуба опубликовала фотографию работы Лионеля на тренировке и сопроводила ее изображением козла. По-английски слово «козел» пишется как goat, что совпадает с акронимом GOAT – greatest of all time («величайший [игрок] всех времен»).
📍 Ciutat Esportiva— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 7, 2020
🐐 Leo #Messi pic.twitter.com/bcC5l2Tl2R