Первое поражение «Зенита», «Спартак» и «Сочи» в топе, «Тампа» и Кучеров вынесли «Бостон», бойкоты в НБА, Месси все еще уходит и другие новости утра

1. В РПЛ завершился 5-й тур. «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв в Москве «Динамо» (0:1). Для команды Семака это также первое поражение за 11 месяцев во всех российских турнирах, а динамовцам «Зенит» уступил впервые с 2018 года. Кроме того, «Зенит» не забил впервые за 17 матчей, серия длилась с марта. В матче с «Динамо» травмировался Дриусси: его унесли на носилках, игрок закрывал лицо руками.

«Ахмат» в гостях неожиданно победил «Локомотив» (3:2), несмотря на два удаления во 2-м тайме. «Спартак» одолел «Ротор» (1:0) благодаря голу Бакаева с пенальти, «Краснодар» и ЦСКА победителя не выявили (1:1). «Ростов» снова выиграл благодаря голу Хасимото – на сей раз у «Урала» (1:0), а «Рубин» разгромил «Уфу» (3:0). Хавбек «Рубина» Макаров забил 4 гола в 3 последних турах, выходя на замену, и догнал Азмуна и Нобоа в списке бомбардиров.

«Зенит» с 12 очками – лидер РПЛ после 5 туров. «Спартак» и «Сочи» отстают на 1 очко, «Динамо» и «Ахмат» – на 2.

2. Что там у Месси? Информация разная. Кто-то пишет, что он останется, если уйдет Бартомеу, но есть и другие данные: решение Месси окончательное, даже отставка президента ни на что не повлияет. «Барса» заявила, что не рассматривает вариант с его уходом. Месси может отправить повторный факс руководству клуба, если его не захотят отпускать бесплатно.

Среди причин, которые повлияли на решение Месси: отставка Вальверде, отношения с Бартомеу, неуважение к Суаресу. Игроки «Барсы» считают, что в ситуации вокруг Лео нет пути назад.

Фаворитами в борьбе за Месси называют «МЮ» и «ПСЖ». При этом в Испании пишут, что парижане не собираются покупать форварда: они хотят укрепить ряд позиций, а не брать суперзвезду. «Бавария» и «Ювентус» также не намерены покупать Месси. «Ман Сити» может предложить Месси контракт на 3 года с опцией дальнейшего перехода в «Нью-Йорк Сити».

Сам форвард будет тренироваться с «Барсой», чтобы избежать санкций от клуба.

3. Игроки «Милуоки» бойкотировали матч плей-офф НБА с «Орландо» из-за стрельбы полицейских в чернокожего в Висконсине. В итоге все три матча дня в НБА были отменены: команды отказались играть. Бейсболисты «Милуоки» не вышли на матч с «Цинциннати», поддержав бойкот в НБА.

4. «Челси» объявил о трансфере защитника «Лестера» Бена Чилуэлла. Сообщалось, что за него заплатили 50 млн фунтов. Тем временем Джейми Варди продлил контракт с «Лестером» до лета 2023-го. Ему будет 36 к концу срока соглашения.

5. Кубок Стэнли. «Тампа» уничтожила «Бостон» со счетом 7:1, Кучеров стал первой звездой с 4 очками и повторил клубный рекорд по голам в плей-офф за карьеру.

Варламов установил новый рекорд «Айлендерс» по продолжительности сухой серии, но пропустил 3 гола с 10 бросков и был заменен уже в первом периоде. Нью-йоркцы дотащили игру до овертайма, но там все же уступили.

6. Кике Сетьен по бюрофаксу попросил «Барсу» оформить отставку. Он хочет компенсацию и возможность искать новый клуб.

7. Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко выбыл на длительный срок. Ему предстоит операция на плече, из-за которой он пропустит минимум 5 месяцев.

8. Пишут, что Харри Магуайра могут лишить капитанской повязки в «МЮ» из-за инцидента в Греции. Руководство клуба встретится с игроком. Сам Магуайр уже подал апелляцию на решение греческого суда.

9. Трансферные новости. Эджуке вылетел в Россию, чтобы завершить переход в ЦСКА. За него заплатят 12 млн евро. «Зениту» интересен защитник «Ростова» Осипенко. Петербургский клуб был готов заплатить за него 5 млн евро – «Ростов» потребовал 12-15 млн. Клубы Бундеслиги интересуются Бистровичем, ЦСКА готов его продать. Кузяевым интересовались «Рейнджерс», но клуб не стал делать предложение.

Конте хочет, чтобы «Интер» купил Канте. «Ювентус» близок к аренде Маккенни за 3 млн евро с опцией выкупа за 18 млн.

10. Гол «Лудогорца» в ворота ЦСКА признан лучшим в сезоне Лиги Европы.

11. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов попал в топ-10 блогеров, которые зарабатывают больше всех в инстаграме. Его доход от рекламы – $0,6 млн (Forbes).

12. Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос о поднятии возрастного ценза в женском катании до 17 лет на конгрессе в 2021 году.

13. Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. «Селтик» проиграл «Ференцварошу» и вылетел, «Карабах» победил «Шериф», АЗ прошел «Викторию».

14. НХЛ может провести сезон-2020/21 в четырех городах.

15. В четвертьфинале «Мастерса» в Нью-Йорке прошлогодний чемпион Даниил Медведев проиграл Роберто Баутиста-Агуту. Новак Джокович прошел Яна-Леннарда Штруффа.

В женской сетке Наоми Осака обыграла Анетт Контавейт, Виктория Азаренко – Онс Жабер. Элиза Мертенс и Йоханна Конта также в полуфинале.

16. «Ювентус» представил третью форму на сезон-2020/21. Она оранжевая.

17. Российский средневес Тимофей Цзю победил Джеффа Хорна. Австралиец сдался после восьмого раунда.

18. Озвучены задачи московского «Динамо» на сезон: выход в группу Лиги Европы, финал Кубка России, попадание в еврокубки.

19. Правительство России сняло ограничения на въезд в страну иностранных спортсменов и тренеров.

Цитаты дня.

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