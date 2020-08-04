Месси может остаться в «Барсе», если Бартомеу уйдет в отставку

Есть вероятность, что капитан «Барселоны» останется в клубе.

Как сообщает журналист El Chiringuito TV Жозеп Педрероль, аргентинец может изменить решение и продолжить выступления за «Барселону», если президент клуба уйдет в отставку.

Ранее стало известно, что фаворитами в борьбе за Месси являются «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Также сообщалось, что футболист хочет перейти в «Манчестер Сити».

Напомним, вчера Месси по факсу известил «Барсу» о том, что хочет сменить клуб.

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Решение Месси – последний вызов Бартомеу. В клубе останется кто-то один