Месси может остаться в «Барсе», если Бартомеу уйдет в отставку

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Жозеп Бартомеу Футбол

Есть вероятность, что капитан «Барселоны» Лионель Месси останется в клубе.

Как сообщает журналист El Chiringuito TV Жозеп Педрероль, аргентинец может изменить решение и продолжить выступления за «Барселону», если президент клуба Жозеп Бартомеу уйдет в отставку.

Ранее стало известно, что фаворитами в борьбе за Месси являются «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Также сообщалось, что футболист хочет перейти в «Манчестер Сити».

Напомним, вчера Месси по факсу известил «Барсу» о том, что хочет сменить клуб.

🚨 Месси уходит из «Барселоны». Сейчас все серьезно: Лео многое бесит, он официально хочет расторгнуть контракт

Решение Месси – последний вызов Бартомеу. В клубе останется кто-то один

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