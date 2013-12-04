Леброн после стрельбы в Висконсине: «Нахрен все это! Мы требуем перемен»

Лидер отреагировал на решение «Милуоки» бойкотировать матч с «Орландо» из-за стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша, штат Висконсин.

«Нахрен все это! Мы требуем перемен. Достало», – написал Джеймс.

Все три матча плей-офф НБА, которые должны были состояться сегодня, отменены. Баскетболисты отказались выходить на площадку в знак протеста.

Бейсболисты «Милуоки» не вышли на матч после выстрелов в афроамериканца в Висконсине, поддержав бойкот в НБА

Игроки НБА бойкотируют плей-офф. Причина: стрельба полицейских в чернокожего в Висконсине