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    Леброн после стрельбы в Висконсине: «Нахрен все это! Мы требуем перемен»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Sports.ru НБА плей-офф брань дискриминация Баскетбол

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на решение «Милуоки» бойкотировать матч с «Орландо» из-за стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша, штат Висконсин.

    «Нахрен все это! Мы требуем перемен. Достало», – написал Джеймс.

    Все три матча плей-офф НБА, которые должны были состояться сегодня, отменены. Баскетболисты отказались выходить на площадку в знак протеста.

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