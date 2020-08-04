«Бавария» и «Ювентус» не намерены покупать Месси

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может покинуть команду.
Как информирует журналист Кристиан Фальк, «Бавария» не намерена покупать аргентинца. «Ювентус», по сведениям журналиста Фабрицио Романо, также не стремится подписать Месси.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» тоже не планирует покупать нападающего.
«Манчестер Сити», напротив, может предложить Месси контракт на 3 года с опцией дальнейшего перехода в «Нью-Йорк Сити».
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