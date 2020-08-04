«Бавария» и «Ювентус» не намерены покупать Месси

Форвард «Барселоны» может покинуть команду.

Как информирует журналист Кристиан Фальк, не намерена покупать аргентинца. , по сведениям журналиста Фабрицио Романо, также не стремится подписать Месси.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» тоже не планирует покупать нападающего.

«Манчестер Сити», напротив, может предложить Месси контракт на 3 года с опцией дальнейшего перехода в «Нью-Йорк Сити».

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