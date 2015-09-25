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Sports.ru NBA

    Бейсболисты «Милуоки» не вышли на матч после выстрелов в афроамериканца в Висконсине, поддержав бойкот в НБА

    Теги Милуоки НБА MLB Цинциннати Милуоки дискриминация Бейсбол

    Бейсбольная команда «Милуоки Брюэрс» бойкотирует матч MLB против «Цинциннати Редс».

    Бейсболисты решили поддержать баскетбольную команду «Милуоки Бакс», которая отказалась выйти на игру плей-офф НБА с «Орландо». После этого два остальных сегодняшних матча в НБА также были отменены.

    Не известно, будет ли перенесен матч «Милуоки» – «Цинциннати», но сообщается, что «Редс» выразили поддержку «Брюэрс» и также не выйдут на игру.

    Баскетболисты приняли решение начать протестные акции в связи с инцидентом в Кеноше, штат Висконсин, где полицейские стреляли в афроамериканца Джейкоба Блейка.

    Игроки «Милуоки» бойкотировали матч с «Орландо» из-за стрельбы полицейских в чернокожего в Висконсине

    Три матча НБА не состоятся из-за бойкота. Игроки возмущены стрельбой в Висконсине

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