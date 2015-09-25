Бейсболисты «Милуоки» не вышли на матч после выстрелов в афроамериканца в Висконсине, поддержав бойкот в НБА

Бейсбольная команда «Милуоки Брюэрс» бойкотирует матч против «Цинциннати Редс».

Бейсболисты решили поддержать баскетбольную команду «Милуоки Бакс», которая отказалась выйти на игру плей-офф НБА с «Орландо». После этого два остальных сегодняшних матча в НБА также были отменены.

Не известно, будет ли перенесен матч «Милуоки» – «Цинциннати», но сообщается, что «Редс» выразили поддержку «Брюэрс» и также не выйдут на игру.

Баскетболисты приняли решение начать протестные акции в связи с инцидентом в Кеноше, штат Висконсин, где полицейские стреляли в афроамериканца Джейкоба Блейка.

Игроки «Милуоки» бойкотировали матч с «Орландо» из-за стрельбы полицейских в чернокожего в Висконсине

Три матча НБА не состоятся из-за бойкота. Игроки возмущены стрельбой в Висконсине