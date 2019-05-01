НХЛ может провести сезон-2020/21 в четырех городах (Джон Шэннон)

Журналист Джон Шэннон сообщил, что НХЛ рассматривает вариант проведения следующего сезона в четырех городах.
Минувший регулярный чемпионат был досрочно завершен из-за коронавируса.
Матчи Кубка Стэнли-2020 проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.
«Слышал, что НХЛ и профсоюз уже провели предварительные переговоры о следующем сезоне. Одно из предложений состоит в том, чтобы создать четыре «пузыря». 31 команда будет поочередно проводить на этих площадках по 8 матчей.
В настоящее время ничто не указывает на то, что все города будут в Канаде. Но этот вариант имеет смысл», – написал Шэннон.