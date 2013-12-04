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Sports.ru NBA

    Три матча НБА не состоятся из-за бойкота. Игроки возмущены стрельбой в Висконсине

    Теги результаты Хьюстон Лейкерс Милуоки Орландо Портленд НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

    В среду должны были пройти три матча первого раунда плей-офф НБА.

    «Милуоки» бойкотировали игру с «Орландо» (3-1) из-за инцидента со стрельбой полицейских в чернокожего в Висконсине. Следом игроки «Хьюстона» и «Оклахомы» (2-2), а также «Лейкерс» с «Портлендом» (3-1) приняли решение не выходить на паркет в знак протеста.

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Пятые матчи

    Милуоки – Орландо 0:0 (0:0)
    Дата проведения
    26 августа, 23.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    «Милуоки» ведет в серии – 3-1

    Хьюстон – Оклахома-Сити 0:0 (:)
    Дата проведения
    27 августа, 01.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    В серии ничья – 2-2

    Лейкерс – Портленд 0:0 (:)
    Дата проведения
    27 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    «Лейкерс» ведут в серии – 3-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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