Три матча НБА не состоятся из-за бойкота. Игроки возмущены стрельбой в Висконсине

В среду должны были пройти три матча первого раунда плей-офф НБА.
«Милуоки» бойкотировали игру с «Орландо» (3-1) из-за инцидента со стрельбой полицейских в чернокожего в Висконсине. Следом игроки «Хьюстона» и «Оклахомы» (2-2), а также «Лейкерс» с «Портлендом» (3-1) приняли решение не выходить на паркет в знак протеста.
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Первый раунд
Пятые матчи
- Дата проведения
- 26 августа, 23.00, «AdventHealth Arena »
«Милуоки» ведет в серии – 3-1
- Дата проведения
- 27 августа, 01.30, «HP Field House »
В серии ничья – 2-2
- Дата проведения
- 27 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
«Лейкерс» ведут в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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