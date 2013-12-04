Три матча НБА не состоятся из-за бойкота. Игроки возмущены стрельбой в Висконсине

В среду должны были пройти три матча первого раунда плей-офф НБА.

«Милуоки» бойкотировали игру с «Орландо» (3-1) из-за инцидента со стрельбой полицейских в чернокожего в Висконсине. Следом игроки «Хьюстона» и «Оклахомы» (2-2), а также «Лейкерс» с «Портлендом» (3-1) приняли решение не выходить на паркет в знак протеста.

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Первый раунд

Пятые матчи

«Милуоки» ведет в серии – 3-1

В серии ничья – 2-2

«Лейкерс» ведут в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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