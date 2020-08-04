Месси будет тренироваться с «Барсой», чтобы избежать санкций от клуба

Нападающий «Барселоны» будет тренироваться с командой, несмотря на желание покинуть клуб.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на TyC Sports, аргентинец не хочет давать «Барсе» повод оштрафовать его или применить какие-либо дисциплинарные санкции, так как намерен избежать разбирательств с клубом.

Первая тренировка «Барселоны» при Роналде Кумане пройдет в понедельник. В воскресенье Месси должен сдать тест на коронавирус, чтобы принять в ней участие.

🚨 Месси уходит из «Барселоны». На этот раз серьезно: Лео многое бесит, он хочет к Пепу – «Барса» наконец официально отреагировала