«Соболев так нырял, что ему надо дать «Оскар» за артистизм». Хацкевич о пенальти «Спартака»

Главный тренер высказался после поражения от (0:1) в рамках 5-го тура .

«Неплохой матч. Было ощущение беспокойства после игры с «Сочи», где мы неуверенно провели первый тайм.

Здесь первый тайм провели лучше. Во второй половине после пропущенного гола заиграли агрессивнее. Создавали моменты, но мало создавать – их надо реализовывать.

На сегодня мы первым номером играть не можем. Исходим из качества футболистов и их взаимопонимания. В первом тайме у нас не все получалось, но главный момент тайма удалось создать. Тогда как раз мастерства и не хватило.

Манучарян не смог продолжить игру из-за сотрясения. По глазам даже сейчас было видно в раздевалке, что ему не очень хорошо.

Пенальти? Соболев так нырял, что ему надо дать «Оскар» за артистизм», – заявил тренер.

Главным арбитром встречи был .