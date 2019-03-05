Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос о поднятии возрастного ценза в женском катании до 17 лет на конгрессе в 2021 году.

Сейчас спортсменки могут выступать во взрослых соревнованиях с 15 лет.

Федерация фигурного катания Дании еще в прошлом году выносила вопрос о поднятии ценза на рассмотрение ISU, но тогда Союз решил не обсуждать это предложение.

Сейчас глава ISU Ян Дайкема сообщил, что организация все-таки решила обдумать поднятие ценза на конгрессе в 2021 году из-за самоубийства 20-летней австралийской фигуристки российского происхождения .

«ISU через национальные федерации пытается получить информацию, которая может привести к пересмотру определенных правил и процедур, особенно связанных с применимыми возрастными ограничениями.

Помимо возможного включения Советом ISU этого вопроса в повестку Конгресса 2021 года, некоторые федерации-члены ISU также заявили о своем намерении сделать это.

Следовательно, скорее всего, дебаты по этому вопросу пройдут во время Конгресса 2021 года», – рассказал Дайкема.

Если предложение будет принято, то, скорее всего, вступит в силу после Олимпиады-2022 в Пекине.

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