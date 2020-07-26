Варди продлил контракт с «Лестером» до лета 2023-го. Ему будет 36 к концу срока соглашения

«Лестер» официально объявил о новом контракте с нападающим .

Стороны продлили сотрудничество до лета 2023 года. Форварду, которому сейчас 33 года, должно исполниться 36 к концу срока действия нового соглашения.

«Сложно описать путь, который я проделываю вместе с этим футбольным клубом. И хотя мы уже столь многого достигли вместе, я понимаю, что мне еще остается добиться очень многого с этой командой. Иметь возможность вновь доверить свое будущее «Лестер Сити» – это замечательное чувство.

Мне нравится играть в мой футбол перед нашими болельщиками на «Кинг Пауэр Стэдиум». Я рад продолжать этот путь в столь воодушевляющее время для клуба.

Мы великолепная команда, которая способна, я верю, стать даже лучше. С нетерпением жду возможности узнать, чего мы добьемся вместе в ближайшие несколько лет», – дал комментарии нападающий.

В минувшем сезоне англичанин стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги, забив 23 гола в 35 матчах.

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