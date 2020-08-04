Александр Соболев: «Думаю, скоро пообщаюсь и с Дзюбой, и с Черчесовым. Прямого конфликта у нас с Артемом не может быть»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о невызове в сборную России из-за конфликта с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
«Расстроился, что не вызвали. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю. Ни с кем пока не общался.
Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артемом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Все произошло в игре, все остается на поле.
После травмы Луценко контактов не было, желаю ему здоровья. Если Черчесов решит вызвать, жду звонка и всегда готов», – сказал Соболев.
Соболева не взяли в сборную из-за плохих отношений с Дзюбой. Полная хроника конфликта