Причины решения Месси об уходе из «Барсы»: отставка Вальверде, отношения с Бартомеу, неуважение к Суаресу

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет покинуть клуб.

Как пишет Diario Sport, у такого решения есть пять основных причин.

Во-первых, для аргентинца ударом стала отставка Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды – у футболиста были хорошие отношения со специалистом. Последовавшее за увольнением испанца назначение Кике Сетьена игрок не смог себе объяснить.

Во-вторых, у Месси никогда не было хороших отношений с нынешним руководством клуба. Футболист считает, что после поражения от «Баварии» (2:8) в Лиге чемпионов должны были последовать радикальные изменения, однако этого не произошло.

Кроме того, Месси недоволен тем, как в клубе производится планирование. Аргентинец полагает, что клуб разрушает себя изнутри каждое трансферное окно.

Более того, футболисту не понравилось, как Луису Суаресу сообщили о том, что на него больше не рассчитывают. Уругваец – один из лучших друзей Лео. Месси считает, что Суарес заслужил более уважительного отношения к себе.

Форвард «Барсы» держал мысль об уходе в голове, но сначала хотел поговорить с новым главным тренером Роналдом Куманом. Однако проект, предложенный специалистом, не убедил Месси. Игрок не считает, что сможет выигрывать титулы с «Барсой», и думает, что у него нет времени на ожидание, поскольку ему уже 33 года.

Ранее стало известно, что Месси хочет играть за «Манчестер Сити». Вчера он по факсу уведомил «Барсу» о том, что хочет сменить клуб.

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