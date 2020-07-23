Задачи «Динамо» на сезон: выход в группу ЛЕ, финал Кубка, попадание в еврокубки

Стало известно, какие задачи стоят перед московским «Динамо» в сезоне-2020/21.
«Задача на этот сезон четкая – попадание по итогам чемпионата в еврокубковую зону, выход в финал Кубка страны и в группу Лиги Европы. Все три задачи сформулировал совет директоров, главный тренер Кирилл Новиков и команда прекрасно об этом знают.
Начали сезон хорошо, только последний результат в Туле расстроил. Посмотрим, как команда сыграет с «Зенитом», после этого можно давать оценки», – сообщил член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.