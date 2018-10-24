Хабиб попал в топ-10 блогеров, которые зарабатывают больше всех в инстаграме. Его доход от рекламы – $0,6 млн (Forbes)

Чемпион UFC в легком весе попал в десятку самых богатых блогеров в инстаграме.

Дагестанский боец занял десятое место. За его инстаграмом следят 21,2 миллиона человек. Доход от рекламы составляет 0,6 миллиона долларов.

Первое место в рейтинге заняла телеведущая и блогер Ксения Собчак (1,48 млн долларов). Второе место у певицы Полины Гагариной (0,89 млн), третье – у блогера Иды Галич (0,85).

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