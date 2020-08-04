«Ман Сити» может предложить Месси контракт на 3 года с опцией дальнейшего перехода в «Нью-Йорк Сити»

«Манчестер Сити» претендует на форварда «Барселоны» .

«Горожане» могут предложить аргентинцу контракт на 3 года. При этом в соглашении может быть опция о том, что по окончании контракта с 33-летний игрок перейдет в , утверждает ESPN.

По завершении карьеры в МЛС Месси могут предложить стать послом холдинга City Football Group.

«Манчестер Сити» надеется подписать Месси бесплатно, но если такой вариант не будет возможен, клуб рассмотрит возможность выплаты 100-150 млн евро за трансфер.

Также в потенциальную сделку могут быть включены защитники и .

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