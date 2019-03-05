Авербух о контрактах в фигурном катании: «Нужны четкие правила переходов. Нынешние «правила» позволяют то, чем занимался бизнес в 90-е»

Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух поделился мнением о дискуссии, возникшей после его слов о преимуществах контрактов между спортсменами и тренерами в фигурном катании.

– После вашего выступления за введение контрактов между тренерами и спортсменами в фигурном сообществе возникла острая дискуссия. Следите за ней?

– Да, и хочу сказать – как же у нас все-таки любят вырывать из контекста! Спасибо тем, кто поддержал, но некоторые пишут, что я чуть ли не призвал дисквалифицировать Косторную на год.

Я сказал лишь о необходимости четких правил переходов, в которых мог бы быть пункт о пропуске сезона. И вот если бы эти правила действовали, Алене в самом деле пришлось бы уходить на перерыв.

Сейчас она будет выступать, и всяческих ей успехов, как и остальным. Просто нужно понимать – нынешние «правила» переходов позволяют заниматься тем, чем занимался бизнес в 90-е. И это может привести к монополизации рынка фигурного катания двумя-тремя кланами.

Ящик Пандоры уже открыли, и у нас мало времени, чтобы что-то исправить. Закабалить фигуристов никто не хочет – просто нужны четкие правила игры, – отметил Авербух.

Илья Авербух: «Если введем контрактную систему, то не будем окунаться в мир детской песочницы и спрашивать: «А где букет для бывшего тренера?»